Marabá fará leilão de mais de 1000 veículos e sucatas

Em 22 de agosto começa o leilão online e presencial de veículos e sucatas removidos ao pátio do Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU). O leilão está em sua quarta edição e ocorre em parceria com a empresa Puma Leilões.

São 1.066 lotes com 882 sucatas aproveitáveis e inservíveis para retirada de peças. O restante é composto por 184 veículos com 9 carros e 175 motocicletas, todos conservados com direito à documentação.

Para participar, as pessoas interessadas têm que se cadastrar no site http://www.pumaleiloes.com.br com e-mail, senha e a anexação dos documentos solicitados. As inscrições estão abertas desde o dia 30 de julho e cada cadastro passa por análise. A partir disso, os lances já podem ser realizados no site.

As visitas presenciais para visualização dos lotes começam no dia 15 de agosto e seguem até o dia 20, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. No sábado, a visita será somente das 8h às 12h. O pátio da empresa Puma, onde os lotes estão guardados, fica localizado na Avenida Sororó, no bairro Jardim União.

O leilão presencial inicia no dia 22 e segue até dia 26 de agosto, no auditório do Cine Marrocos, no núcleo Marabá Pioneira. O horário será das 8h30m às 12h e das 14h às 17h. As pessoas que deram lances online também podem participar do presencial ou acompanhar de casa.

“Quem pode participar do leilão de sucata? Somente empresa credenciada de siderurgia e empresas que têm habilitação para vender peças de veículos. Pessoa física não pode participar de leilão de sucata”, explica o titular da Secretaria Municipal de Segurança Institucional de Marabá, Jair Guimarães.

Secretário Jair Barata explica que pessoas físicas podem dar lances nos veículos conservados com direito à documentação. No leilão de sucata, apenas empresas credenciadas de siderurgia e empresas com habilitação para vender peças.

As pessoas físicas só podem dar lances nos veículos conservados com direito à documentação. As pessoas consideradas habilitadas a participar são as que não estão negativadas em nenhuma esfera, sem dívida pública da União, sem processos junto a quaisquer órgãos da prefeitura e maiores de idade.

“Quem não pode participar? É importante frisar. Menores de idade, quem está negativado em qualquer ente da federação não pode participar, nenhum servidor público do município de Marabá pode participar, funcionários da empresa não podem participar, funcionários da leiloeira não podem participar e aquelas que estão com problemas na justiça”, reitera o secretário.

Todos os veículos foram removidos pelo DMTU por problemas de documentação e licenciamento em atraso e outros casos. Em alguns casos, os proprietários, por algum motivo não buscam os veículos. Diante disso, o Código de Trânsito determina que se em 60 dias a pessoa não retirar o veículo, ele é alienado e o proprietário é notificado.

“Todos os leilões que fizemos foram muito disputados e vendemos todos. Todos estão aí já regularizados e rodando certinho com documentação e tudo. A expectativa é que venda tudo”, avalia a proprietária da Puma Leilões, Edna Rodrigues. (A Notícia Portal / Com informações de Ascom PMM)