MARABÁ: BOLSONARO VISITA CIDADE NESTA SEGUNDA-FEIRA

O Partido Liberal Marabá (PL) anuncia que no dia 1º de julho, segunda-feira, receberá a visita de Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL, e Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, no município.

A programação do evento inclui uma carreata, com concentração às 16h em frente à loja Havan, localizada na Rodovia Transamazônica, Cidade Nova. O percurso seguirá até a Velha Marabá, finalizando na Praça Duque de Caxias, onde haverá um grande evento às 18 horas, durante o qual Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro farão seus discursos.

A visita tem como objetivo reforçar a presença do partido na região e discutir temas de interesse nacional com a população local. Também estarão presentes o líder do partido na Assembleia Legislativa e presidente do PL Marabá, o deputado estadual Toni Cunha, pré-candidato a prefeito do município, e os deputados federais Caveira, Éder Mauro e Joaquim Passarinho, entre outras autoridades.

Em agenda pelo estado do Pará, com início no domingo (30) em Belém, Bolsonaro e sua esposa mobilizaram a tradicional “motociata” pelas ruas da capital. O evento em Marabá se mantem após a cancelamento anterior do ex-presidente por problemas de saúde.

(Portal A Notícia, adaptado Portal Zé Dudu)