Mãe e bebê morrem em acidente no sudeste do Pará

A fatalidade aconteceu no domingo (24), às proximidades da Agrovila do Cuca, em Tucumã.

Uma jovem e sua filha, uma bebê de colo, morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na rodovia PA – 279, em Tucumã, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu às proximidades da entrada da Agrovila do Cuca.

De acordo com informações, mãe e bebê seguiam na garupa de uma motocicleta, que era pilotada pelo irmão da jovem. Ele teria desviado de um buraco e invadido a contramão, sendo colhido pela carreta.

Com o impacto, mãe e filha foram arremessadas para a margem da rodovia, caindo no matagal. As duas morreram no local.

O piloto, que caiu na pista, ficou ferido, mas sem gravidade. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal.

Não há informação se o motorista da carreta parou para socorrer as vítimas ou fugiu. (Portal Debate, com Tina DeBord)