Obras da PA-279 chegam ao perímetro urbano de Ourilândia

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), continua com os trabalhos de requalificação da PA-279, no sul do Pará. As equipes estão no trecho do município de Ourilândia do Norte. No local estão sendo executados serviços de reciclagem de sub-base, base com adição de brita, limpeza de acostamento e, ainda, recuperação da pista com implantação de camada de cinco centímetros de asfalto. Houve ainda serviços de conservação, com limpeza lateral, tapa-buracos, entre outros.

A PA-279 possui, em toda sua extensão, 260 quilômetros de pavimento asfáltico e se estende pelos municípios de São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia, Água Azul Norte e Xinguara, tendo em sua extensão 49 pontes em concreto armado.

“A PA-279 é uma das rodovias paraenses das regiões Sul e Sudeste que o Governo do Estado está dando condições de trafegabilidade, permitindo mais segurança em todos corredores os do agronegócio e da produção mineral do Estado”, detalha o titular da Setran, Adler Silveira.

Além da PA-279, outras quatro rodovias recebem serviços de conservação e manutenção na região sudeste do Pará: PAs: 287, 449, 411 e 447.

