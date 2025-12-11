Lula diz ter pedido ajuda de Trump para prender brasileiro considerado maior devedor do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante evento público, que pediu ajuda do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para prender um empresário brasileiro considerado pelo governo como o “maior devedor do país”, atualmente vivendo em Miami.

Segundo Lula, o empresário deve bilhões à União e estaria nos EUA tentando evitar medidas judiciais no Brasil. O presidente relatou que, ao conversar com Trump, ouviu do ex-líder americano que “pode ajudar” e que levaria o caso às autoridades competentes.

A fala de Lula ocorreu enquanto comentava ações de cobrança e fiscalização contra grandes devedores. Ele reforçou que o governo pretende endurecer medidas contra sonegadores e pessoas que acumulam dívidas bilionárias com o Estado, afirmando que “pobre não consegue fugir de dívida, mas rico tenta”.

A reportagem também contextualiza que Lula não citou o nome do empresário, mas que o caso estaria relacionado a investigações e execuções fiscais já em andamento no Brasil. ( A Notícia Portal com informações do Jornal do Tocantins/ Fotos: Divulgação)