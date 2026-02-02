TCM-PA diz que ex-gestor da educação de Bannach deixou de recolher ao INSS dinheiro descontado dos servidores

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), no julgamento das contas do Fundo Municipal de Educação de Bannach referente a 2024, confirmou que o município recebeu R$ 2,4 milhões durante o ano, e apontou falhas na gestão do recurso no valor de R$ 77.156,00.

De acordo com decisão do TCM, tomada na terceira sessão ordinária, a conselheira relatora Ann Pontes certifica que o ex-secretário municipal de Bannach, Anderson Nazário, deixou de repassar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valores descontados dos salários dos servidores e de obrigações tributárias da gestão. As contas foram aprovadas, porém com ressalvas e multas.

Durante o ano de 2024, foram descontados dos salários dos servidores da educação de Bannach, R$ 24.331,89, mas este valor não foi depositado no INSS. Anderson Nazário também deixou de pagar ao Instituto Nacional de Previdência os repasses referentes às obrigações patronais no valor de R$ 52.825,71, o que totaliza R$ 77.156,00.

A gestão da educação no governo Lucinéia e Anderson Nazário foi bastante questionada por trabalhadores da educação e pais de alunos, com a precariedade no transporte escolar, o que culminou com audiências públicas e judicialização de contrato e licitação. ( (A Notícia Portal com informação do Tribunal de Contas do Estado do Pará TCM-PA)