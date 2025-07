Líder indígena Kayapó critica atuação da Força Nacional em Ourilândia do Norte

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta tarde de terça – feira ( 22) , o líder indígena Bepkororoti Kayapó, conhecido como Beto Kayapó, de 42 anos, manifestou sua indignação com a presença da Força Nacional na região da Aldeia Jatobá, localizada em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

Ex-vereador do município no período de 2016 a 2020, Beto Kayapó afirmou não ser favorável à prática de garimpo ilegal em terras indígenas, mas ressaltou que as ações do Governo Federal e de organizações não governamentais (ONGs) têm afetado diretamente a economia e o modo de vida do povo Kayapó na região.

No vídeo, Beto questiona a forma como está sendo conduzida a fiscalização e cobra diálogo direto com as comunidades impactadas. “Nós estamos aqui com a Funai não queremos conflito, queremos ser ouvidos. O que está acontecendo hoje é que estão nos impondo decisões que afetam nossas famílias”, afirmou.

A Redação do A Notícia Portal está em contato com a Casa Civil em busca de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Força Nacional e as medidas que estão sendo tomadas na área. (Roney Braga A Notícia Portal)