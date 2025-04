Jovem de Redenção morre após grave colisão na PA-449

Um trágico acidente registrado na tarde deste sábado, 5 de abril, tirou a vida de um jovem morador de Redenção, no sul do Pará. A vítima, identificada como Bruno, não resistiu aos ferimentos após uma grave colisão entre a motocicleta que pilotava e um automóvel, na rodovia PA-449, nas proximidades do município de Floresta do Araguaia.

Segundo informações, Bruno trafegava no sentido Redenção–Floresta quando, já próximo ao destino, colidiu com um veículo em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. O impacto foi tão violento que a motocicleta ficou completamente destruída.

Equipes do SAMU foram acionadas e realizaram o socorro imediato, encaminhando o jovem ao hospital mais próximo. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito.

A colisão reacende o alerta sobre os riscos constantes nas rodovias da região e a importância da prudência no trânsito. As autoridades competentes devem investigar o caso para apurar as causas exatas do acidente. (A Notícia Portal/Emily Dulcio).