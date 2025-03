Japão bate o Bahrein e é a primeira seleção a se classificar à Copa do Mundo de 2026

O Japão estará na Copa do Mundo de 2026. Na manhã desta quinta-feira, os japoneses venceram o Bahrein por 2 a 0 em casa pelas Eliminatórias Asiáticas e garantiram sua vaga no mundial do ano que vem. Os gols da equipe foram marcados por Kamada e Kubo.

Será a oitava Copa do Mundo seguida do país asiático, que marca presença na competição desde 1998, na França. Além do Japão, Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados por serem os países-sede do mundial.

Com a vitória, o Japão chegou aos 19 pontos após dez jogos, sendo o líder absoluto de seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas. O Bahrein é o quinto colocado, com seis pontos em sete partidas.

O próximo compromisso do Japão é na quinta-feira (25), contra a Arábia Saudita, às 10h45 (de Brasília). O Bahrein atuará no mesmo dia e horário contra a Indonésia.

Austrália x Indonésia

No mesmo grupo dos japoneses, a Austrália goleou a Indonésia por 5 a 1 na manhã desta quinta-feira, pelas Eliminatórias Asiáticas. Os gols dos australianos foram feitos por Boyle, Velupillay, Irvine (duas vezes) e Miller, enquanto Romeny fez para os visitantes.

Com a vitória, a Austrália chegou aos dez pontos e é o segundo colocado do Grupo A da competição após sete jogos. A Indonésia está no quarto lugar, com seis pontos em sete partidas.

A Austrália volta a campo na próxima terça-feira (25), quando enfrentará a China, às 8h (de Brasília). Por sua vez, a Indonésia joga no mesmo dia contra o Bahrein, às 10h45. (A Notícia Portal/Gazeta Esportiva)