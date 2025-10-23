Irmãos morrem em acidente perto da Vila das Bananas

Os irmãos Francisdalto Reis de Oliveira, de 43 anos, e Félix da Providência dos Reis, de 49 anos, morreram na noite de ontem, terça-feira (21), em um grave acidente de trânsito ocorrido no KM 281 da Rodovia BR-155, nas proximidades da Vila das Bananas, zona rural de Marabá.

O sinistro aconteceu por volta das 18h30 e envolveu um micro-ônibus, que seguia em direção ao município de Eldorado do Carajás, e um carro Volkswagen Gol, que trafegava sentido Marabá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus seguia na mão correta quando o automóvel tentou realizar uma ultrapassagem. O carro acabou invadindo a pista contrária e foi atingido de frente pelo micro-ônibus.

Os irmãos, ocupantes do Gol, morreram ainda no local. O condutor ficou preso às ferragens, enquanto o passageiro chegou a ser retirado por outros condutores que temiam que o veículo pegasse fogo.

Ainda segundo a PRF, o motorista do micro-ônibus não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente que vitimou os dois irmãos. (A Notícia Portal com informações do Correio de Carajás/ Foto: Divulgação)