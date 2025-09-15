PolíciaTucumã

Intervenção policial termina em morte em Tucumã após triplo latrocínio

Durante a tentativa de abordagem, o homem, armado com uma faca, tentou atacar os policiais. Os militares reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo. O suspeito chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam denúncia de que o suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, estaria escondido nos fundos de um hotel, localizado na Avenida Brasil.

Na manhã deste sábado (13), uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na morte de um homem acusado de cometer um triplo latrocínio durante a madrugada, em Tucumã, no sul do Pará.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, que segue investigando as circunstâncias do crime. (Roney Braga A Notícia Portal, com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

