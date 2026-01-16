INSS realiza mutirão de perícia médica em São Félix do Xingu e Ourilândia do Norte nos dias 24 e 25 de janeiro

A população de São Félix do Xingu e Ourilândia do Norte, no sul do Pará, passa a contar com mais facilidade no acesso aos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo o gerente regional do INSS no Sul e Sudeste do Pará, Fabrício Oliveira, a implantação da perícia médica por telemedicina na agência de São Félix do Xingu tem como principal objetivo encurtar distâncias e aproximar o atendimento previdenciário da população urbana e da zona rural.

A partir da próxima semana, a agência do INSS em São Félix do Xingu passará a ofertar serviços de perícia médica por telemedicina todas as terças e quintas-feiras.

Já em Ourilândia do Norte, o serviço de perícia — incluindo a modalidade por telemedicina — ocorre todas as segundas-feiras à tarde.

Ainda segundo ele, a procura por perícia médica é uma das maiores demandas da região, especialmente nos municípios de Ourilândia do Norte, Tucumã, Água Azul do Norte e São Félix do Xingu.

Para atender essa necessidade, a Gerência Executiva do INSS em Marabá promoverá, nos dias 24 e 25 de janeiro, o primeiro mutirão de perícia médica de 2026, com atendimentos simultâneos nas agências do INSS de Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu.

Durante o mutirão, serão realizados atendimentos relacionados a auxílio-doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), além de reavaliações médicas do BPC.

Para o fim de semana, foram disponibilizadas cerca de 50 vagas por dia em cada unidade, com previsão de atendimento de aproximadamente 200 pessoas ao todo.

Este final de semana também marcará o início oficial da perícia médica por telemedicina na Agência da Previdência Social (APS) de São Félix do Xingu, ampliando o acesso ao serviço para moradores do município e de localidades mais distantes.

Agendamento é obrigatório

Para participar do mutirão ou ter acesso à perícia médica, é obrigatório realizar o agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente nas unidades do INSS de Ourilândia do Norte ou São Félix do Xingu.

Serviços e endereços

A Agência do INSS em São Félix do Xingu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e está localizada na avenida Goiás, s/n, lote 2, quadra 239, bairro Centro.

Já a Agência do INSS em Ourilândia do Norte atende também de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na rua Kayapó, nº 1.398, bairro Novo Horizonte.

A iniciativa busca facilitar o acesso aos direitos previdenciários e reduzir a necessidade de longos deslocamentos, beneficiando diretamente a população do sul do Pará. ( A Notícia Portal com informaçãoes do Fato Regional/ Foto: Divulgação)