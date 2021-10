Inflação acelera para 1,16% em setembro, maior para o mês desde 1994

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial no país, teve alta de 1,16% em setembro, após ficar em 0,87% em agosto. Esse é o maior resultado para o mês desde 1994 (1,53%) e foi puxado pela alta na conta de luz. Em setembro do ano passado, a variação mensal foi de 0,64%. No ano, o IPCA acumula alta de 6,9% e, nos últimos 12 meses, de 10,25%. Com isso, a inflação fica acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e se referem às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos, abrangendo dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Alta da conta de luz Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em setembro, informou o IBGE. O maior impacto (0,41 ponto percentual) e a maior variação (2,56%) vieram do grupo de habitação, puxado principalmente pela alta da energia elétrica (6,47%).

Em setembro, passou a valer a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em agosto, a bandeira vigente era a vermelha patamar 2, na qual o acréscimo era menor (de R$ 9,49 para 100 kWh).

Os preços do gás de botijão (3,91%) também continuaram subindo em setembro. Em 12 meses, o gás acumula aumentos de 34,67%, segundo Kislanov.

O grupo dos transportes (1,82%) acelerou em relação a agosto, quando variou 1,46%. Novamente, a maior contribuição (0,18 ponto percentual) veio dos combustíveis, que subiram 2,43%, puxados pelas altas da gasolina (2,32%) e do etanol (3,79%).

O gás veicular (0,68%) e o óleo diesel (0,67%) também apresentaram variação positiva. Ainda no grupo de transportes, as passagens aéreas tiveram alta de 28,19% — em agosto houve registro de queda de 10,69% — e de 9,18% nos transportes por aplicativo, cujos preços já haviam subido 3,06% no mês anterior. Em meio à alta no preço dos combustíveis e constantes reclamações de passageiros sobre como anda difícil pedir transporte por aplicativo, as duas principais empresas do setor no Brasil, Uber e 99, decidiram aumentar os ganhos dos motoristas.

(Com informações UOL)