Homicídio é registrado na madrugada em Tucumã; vítima era empresário de Ourilândia

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12) em Tucumã, no sul do Pará. A vítima foi identificada como Alexandre Araújo Andrade, conhecido empresário do ramo gastronômico e proprietário do estabelecimento Fogão a Lenha, em Ourilândia do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 86º Pelotão, vinculada ao 36º BPM/CPR XIII, foi acionada por volta das 2h28, após a Central NiOP receber uma denúncia de que um homem estaria dentro de um veículo pedindo socorro na Avenida Brasil, nas proximidades da distribuidora do Robinho.

No local, os policiais encontraram uma caminhonete S10 branca, parada no canteiro central da via. Ao lado do veículo estavam duas mulheres, identificadas como Daniely e Girlene, em estado de choque. Uma delas estava debruçada sobre a vítima, clamando por ajuda e afirmando que o homem ainda estaria vivo.

Alexandre apresentava perfuração por arma de fogo na região da nuca. O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, a enfermeira Edite Ferreira Machado constatou o óbito.

A Polícia Civil, representada pelos investigadores Luís e Bruno, também esteve no local e realizou os primeiros procedimentos. A área foi isolada e a funerária acionada para a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)