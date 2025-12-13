Tucumã

Homicídio é registrado na madrugada em Tucumã; vítima era empresário de Ourilândia

13/12/2025

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12) em Tucumã, no sul do Pará. A vítima foi identificada como Alexandre Araújo Andrade, conhecido empresário do ramo gastronômico e proprietário do estabelecimento Fogão a Lenha, em Ourilândia do Norte.

A vítima foi identificada como Alexandre Araújo Andrade, conhecido empresário do ramo gastronômico e proprietário do estabelecimento Fogão a Lenha.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 86º Pelotão, vinculada ao 36º BPM/CPR XIII, foi acionada por volta das 2h28, após a Central NiOP receber uma denúncia de que um homem estaria dentro de um veículo pedindo socorro na Avenida Brasil, nas proximidades da distribuidora do Robinho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 86º Pelotão, vinculada ao 36º BPM/CPR XIII, foi acionada por volta das 2h28, após a Central NiOP receber uma denúncia de que um homem estaria dentro de um veículo pedindo socorro na Avenida Brasil.

No local, os policiais encontraram uma caminhonete S10 branca, parada no canteiro central da via. Ao lado do veículo estavam duas mulheres, identificadas como Daniely e Girlene, em estado de choque. Uma delas estava debruçada sobre a vítima, clamando por ajuda e afirmando que o homem ainda estaria vivo.

Alexandre apresentava perfuração por arma de fogo na região da nuca. O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, a enfermeira Edite Ferreira Machado constatou o óbito.

Alexandre apresentava perfuração por arma de fogo na região da nuca. O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, a enfermeira Edite Ferreira Machado constatou o óbito.

A Polícia Civil, representada pelos investigadores Luís e Bruno, também esteve no local e realizou os primeiros procedimentos. A área foi isolada e a funerária acionada para a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

13/12/2025

Notícias relacionadas

Mais de 162 mil eleitores vão votar pela primeira vez no Pará nas eleições de 2022

03/05/2022

Presidente sanciona hoje PL da cobrança única de ICMS de combustível

11/03/2022

Secretaria de Educação de Redenção homenageia diretores escolares

01/12/2022

Policial militar é encontrado sem vida em Redenção, no sul do Pará

20/10/2025
Botão Voltar ao topo