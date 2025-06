Homem que matou a própria mãe a pauladas em Ourilândia é condenado a 30 anos de prisão

Valdenir Alves Rodrigues foi condenado nesta segunda-feira (02.06) a 30 anos de prisão por ter matado a própria mãe, Cícera Alves da Silva, de 80 anos, a pauladas. O crime foi cometido em novembro de 2023, em Ourilândia do Norte, no Sul do Pará.

Ele foi condenado pelo Júri Popular e teve a dosimetria da pena aplicada pelo juiz Adolfo do Carmo Júnior. O promotor responsável pelo caso, Gustavo Brito Galdino, avalia que a condenação atendeu aos anseios da sociedade, que esperava uma resposta célere para o caso que chocou a cidade.

“O réu foi condenado no entendimento do Ministério Público à altura do fato por ele praticado. Houve uma resposta justa por parte do Conselho de Sentença, que condenou o réu nos exatos termos do que foi requerido, pedido pelo Ministério Público”, afirmou o promotor.

Ele destacou ainda o reconhecimento de quatro qualificadoras, uma causa de aumento e uma agravante que contribuíram para a pena final de 30 anos em regime inicialmente fechado.

A defensora pública Caroline Bussoloto de Brum atuou na defesa de Valdenir durante o julgamento. O processo foi considerado célere, levando cerca de sete meses entre o crime e a condenação.

“Tivemos a participação das partes, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, na tentativa de dar uma resposta justa para a população. E, de fato, tendo como parâmetro outros processos, esse correu com rapidez”, acrescentou Galdino.

Segundo ele, o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a tramitação do processo e agora seguirá preso em cumprimento provisório da pena, conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional)