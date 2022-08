ELEIÇÕES 2022: Primeiro debate é marcado por confrontos diretos entre candidatos

Em caso de segundo turno, o próximo debate já está marcado para 09/10.

O primeiro debate entre presidenciáveis das eleições 2022, que ocorreu nesse domingo (28), em São Paulo (SP), ficou marcado por confrontos diretos entre os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos: Jair Bolsonaro (PL), que tenta um segundo mandato, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que quer voltar ao Palácio do Planalto após 12 anos.

Em um desses momentos, Bolsonaro classificou o governo de Lula (2003-2010) como o “mais corrupto da história do Brasil”. Em resposta, o petista disse que o atual presidente está “destruindo o país”.

A primeira interação entre os dois ocorreu já no bloco inicial do debate e teve o tema corrupção. Bolsonaro lembrou investigações envolvendo a Petrobras e questionou: “O senhor quer voltar para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?”.

Embates com demais adversários: Os dois candidatos ainda foram os principais alvos dos adversários Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

O embate com Thronicke ocorreu depois que Bolsonaro se irritou com pergunta feita pela jornalista Vera Magalhães, que atribuiu ao presidente a desinformação que teria tido, segundo ela, impactado na baixa procura pela vacina contra a covid-19. “Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse o candidato à reeleição.

A candidata do União Brasil reagiu: “Quando homens são ‘tchutchuca’ com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava, sim”, ressaltou a candidata.

Já Ciro acusou Lula e Bolsonaro de estarem “dividindo a nação” e ainda criticou o desempenho do petista na economia. “Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do país. À contradição moral do Lula e do PT. O Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, quanto à devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram”, afirmou.

O debate, transmitido nacionalmente na TV aberta, foi organizado pelo grupo Bandeirantes, Folha de S. Paulo, Uol e TV Cultura.