Homem foge após ameaçar companheira e efetuar disparos em Xinguara

Cleibe dos Santos, vulgo Tripão da Canadá foi denunciado à polícia militar, acusado de violência contra a sua esposa, Poliana Andrade. Tripão é acusado de ameaçar a companheira e fazer disparos de arma de fogo; para a policia Poliana relatou que Tripão, após ingerir bebida alcoólica fez três disparos para o alto e proferiu ameaças de morte contra ela. O filho da vítima entrou em luta corporal e conseguiu tirar a arma das mãos de Tripão.

O fato aconteceu no dia 4 último, na Vila Canadá, distrito de Água Azul do Norte. Antes da chegada da polícia, Tripão desapareceu. Na casa do acusado a polícia militar apreendeu uma pistola Tauros 9 mm/TH 9C com três carregadores e munições e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira.

As vítimas e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Água Azul do Norte onde as providencias serão tomadas, afim de resguardar a vida e a integridade dos ameaçados. (A Notícia Portal / da redação)