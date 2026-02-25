Governo do Pará entrega quase R$ 4 milhões em cheques do Sua Casa para famílias de Redenção

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), entregou 416 benefícios do Programa Sua Casa, política pública habitacional do Estado, no município de Redenção, na Região de Integração do Araguaia. Desta vez, o investimento, que contempla a primeira e segunda etapas do benefício, é superior a R$ 3,8 milhões.

Para o governador Helder Barbalho, que esteve junto com a vice-governadora Hana Ghassan no município de Redenção, o dia foi de trabalho muito produtivo, com entrega de obras e serviços .

“A cidade de Redenção ganhou uma ampla avenida, interligando bairros, encurtando caminhos, que resgata a história do município, já que a Marechal é a estrada onde Redenção inicia sua vida. Além disso, trouxemos diversos benefícios que olham, primeiro para a produção rural através do Cheque Pecuária, tivemos ainda o Bora Estudar, que fortalece a educação e faz o reconhecimento dos melhores alunos para estimular através do programa a educação do Estado. Também trouxemos outro benefício, que cuida das pessoas, por meio do programa habitacional Sua Casa, para que as famílias que mais precisam possam ter dignidade na moradia. Enfim, hoje foi dia de uma agenda extremamente importante para cuidarmos das pessoas e das cidades”, pontuou Helder Barbalho .

Desde que foi criado em 2019, o Sua Casa já beneficiou mais de 1,6 mil famílias, já contando com o programa habitacional em Redenção. Um investimento superior a R$ 14 milhões.

O prefeito de Redenção, Rener Santana de Miranda, agradeceu pelo pacote de obras e serviços entregues ao município pelo Governo do Pará. “Aqui, além de uma via de sete quilômetros, recebemos outros benefícios como cheque Bora Estudar, Cheque Pecuária, entre outros, mas acima de tudo, estamos aqui para agradecer ao governador Helder e à vice Hana que tanto têm trabalhado pelo nosso Estado, sem esquecer nenhum município”, pontuou o prefeito.

O titular da Cohab, Manoel Pioneiro, detalha que o Sua Casa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza ou vítimas de sinistros, como incêndio, enchente, vendaval e desabamento. O programa beneficia ainda idosos, famílias de pessoas com deficiência e outros segmentos que atendem aos critérios técnicos.

E estamos aqui em Redenção em mais uma entrega que significa inclusão social, moradia digna para quem mais precisa. O programa habitacional do Governo do Pará avança em todas as regiões de integração, reduzindo o déficit habitacional em todo o Estado”, disse Pioneiro. O valor concedido pelo Sua Casa é de até R$ 21 mil.

Para se inscrever e receber o benefício, o interessado deve atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os candidatos com base na ordem de prioridades previstas pela política pública.

Para quem já está com o benefício em mãos em Redenção, o momento é de iniciar a obra. É o caso da dona de casa Francisca Vieira. Ela detalha que recebeu a primeira etapa e vai reformar e ampliar sua moradia. “Minha família é grande e minha casa é pequena, vou melhorar bastante, vou rebocar, fazer acabamentos, sou muito grata ao governador Helder que nos deu essa oportunidade”, pontuou.

Maria do Carmo Santos conta que era grande a ansiedade para receber o benefício. “Minha vida vai mudar para muito melhor, porque nem banheiro eu tenho dentro da minha casa e usava um banheirinho antigo lá fora, e agora vou ajeitar minha casa para receber meus netos”, detalhou. ( A Notícia Portal com informações de Kátia Aguiar (COHAB)/ Fotos: Pedro Guerreiro/ Agência Pará de Notícias)