Governo do Pará e Vale inaugurarão em breve a maior obra da América Latina em São Félix do Xingu

O Governo do Pará entregou, na sexta-feira (24), a 18ª Usina da Paz do estado, localizada no município de São Miguel do Guamá, na região nordeste pertencente à Zona Guajarina. O evento reforça o compromisso do governo com a população paraense e sinaliza novos investimentos sociais.

Em breve, São Félix do Xingu, na região de integração Araguaia Paraense, receberá a inauguração de uma das maiores obras da América Latina, no Bairro Triunfo, próximo ao encontro dos rios Xingu e Fresco. A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a mineradora Vale.

Ao lado do prefeito Eduardo Pio X (MDB) e da vice-governadora Hana Ghassan, o governador Helder Barbalho destacou a importância do projeto:

“Este é um momento especial para todos nós, ao abrirmos mais uma Usina da Paz. Esse equipamento representa o maior programa de cidadania do Brasil e da América Latina. Esta é a 18ª usina entregue pelo governo do Estado e, neste momento, chega a São Miguel do Guamá, que hoje, de forma antecipada, recebe esse presente maravilhoso, que vai promover transformação social e oportunidades para as famílias da cidade”, declarou emocionado.

Usinas da Paz: As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Pará com o objetivo de promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida em áreas vulneráveis. O projeto integra o Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, já contabilizou mais de 10,5 milhões de atendimentos.

Expansão no Pará: A Usina da Paz de São Miguel do Guamá se soma às 17 unidades já em funcionamento, sendo cinco na capital — Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem e outras doze em municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior: Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Capanema, Moju, Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Novas unidades estão em construção nas cidades de Belém (Icoaraci), Altamira, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, Portel, Parauapebas (segunda unidade), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu e São Félix do Xingu. (Roney Braga – A Notícia Portal / Fotos: Alexandre Costa – Agência Pará)