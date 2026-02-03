Governo do Estado repassa ônibus escolar ao município de Redenção

Com o objetivo de ampliar o acesso à educação e facilitar o deslocamento dos estudantes, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), repassou um ônibus escolar ao município de Redenção, sul do Pará, atendendo às demandas das redes estadual e municipal de ensino.

O veículo foi entregue na tarde desta segunda-feira (2), no Palácio dos Despachos, em Belém, pela vice-governadora Hana Ghassan, ao secretário municipal de Educação, Fernando Gomes Costa, na presença do secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, e da secretária-adjunta de Logística, Sandra Kassumi.

Durante a entrega, a vice-governadora destacou a importância do investimento para garantir o direito à educação, especialmente para os estudantes que dependem do transporte escolar para frequentar as aulas.

“A educação é prioridade para o governo do Estado, e a entrega deste ônibus reforça o compromisso de assegurar que os estudantes tenham acesso à escola com segurança e dignidade”, afirmou Hana Ghassan.

Combate à evasão – O titular da Seduc, Ricardo Sefer, ressaltou que o repasse integra as ações de apoio aos municípios, contribuindo para reduzir a evasão escolar. “Essa entrega reforça o compromisso do Estado com o acesso e a permanência dos estudantes na escola. O transporte escolar é fundamental para garantir que alunos das redes estadual e municipal cheguem às salas de aula com segurança, especialmente nos municípios do interior”, frisou o secretário.

O ônibus escolar foi adquirido pela Seduc, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e será utilizado no transporte de estudantes das redes estadual e municipal da região.

O secretário municipal Fernando Gomes Costa agradeceu ao governo do Estado por mais esse investimento em Redenção. “O veículo vai facilitar o deslocamento dos nossos estudantes, tanto do município quanto da rede estadual, contribuindo diretamente para a frequência e a qualidade do ensino em Redenção. Estamos muito gratos ao Governo do Estado por esse repasse”, acrescentou. ( A Notícia Portal com informações de Ivana Barreto (SEDUC)/ Fotos: Alex Ribeiro Agência Pará de Notícias)