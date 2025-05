Fundação Cultural do Pará e Ministério da Cultura promovem encontro sobre bibliotecas públicas, em Redenção

Durante o encontro foram entregues 19.800 livros para bibliotecas municipais localizadas na região do Araguaia.

“A cabeça pensa onde os pés pisam”. Foi com esta citação que Marina de Lima Rabelo, coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas, iniciou a conversa com a plateia formada por gestores públicos da região de integração do Araguaia, no Pará.

Representantes de 12 das 15 cidades que formam a região estiveram presentes, entre eles secretários de cultura, de educação e coordenadores de bibliotecas lotaram o auditório do parque ambiental municipal de Redenção, nesta quarta-feira, 21.

A conversa, que se estendeu por todo dia, ocorreu durante a primeira edição do Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares (EGPP), evento promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), com o objetivo de fortalecer as iniciativas municipais de valorização da cultura, por meio do livro, leitura e bibliotecas.

“O objetivo do encontro é estimular ações que resultem no fortalecimento, construção ou reabertura de bibliotecas públicas, gerando impacto real e positivo na formação de leitores e na educação de nosso Estado. Como a reinauguração que recentemente fizemos no município de São Domingos do Araguaia”, detalha o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

Em Redenção, a representante do Ministério da Cultura ministrou o curso criado especialmente para o EGPP, com o objetivo de capacitar gestores públicos a realizar captação de recursos por meio de emendas parlamentares. Quem revela é a coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas, Marina de Lima Rabelo.

“A agenda do Pará é muito específica e por isso criamos um curso para este Encontro. Foi muito importante para o Ministério, ter essa oportunidade, ao lado da Fundação Cultural do Pará, porque mostra para o município como funciona o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é em consonância com o Sistema Estadual”, detalha.

Segundo ela, iniciativas como o EGPP estimulam a melhorar o diálogo entre os diferentes níveis de governo. “Precisamos do diálogo mútuo. Precisamos aprender com as práticas e dinâmicas do Estado e, ao mesmo tempo, fazer chegara informação do nível federal em todos os municípios e territórios paraenses”, conclui Marina Rabelo.

A coordenadora do sistema estadual de bibliotecas, Marinilde Barbosa, e a economista, especialista em gestão pública, Valdeise Rocha, servidoras da Fundação Cultural do Pará, apresentaram o cenário das bibliotecas públicas no Pará e as ações promovidas pela Fundação para o fortalecimento desse equipamento cultural.

Na prática – Margot Trindade, diretora da biblioteca pública municipal de Redenção, apresentou aos presentes como a teoria se traduz na prática, quando o assunto é investimento em biblioteca pública. Por meio de imagens, Margot fez uma linha do tempo da biblioteca municipal destacando as principais ações que levaram às melhorias do espaço. Ao final, a bibliotecária destacou a importância de participar do Encontro e o ineditismo da iniciativa.

“Eu trabalho como bibliotecária há 19 anos e nunca teve informação sobre esse tipo de incentivo que podemos acessar para fazer melhorias em bibliotecas”, destaca a funcionária pública.

Reforço no acervo: Ao final do Encontro, a Fundação Cultural do Pará realizou a doação de 19.800 novos livros para os sete municípios da região, que foram contemplados pelo Edital de Cessão de Obras de Autores Paraenses.

Os municípios que receberam incremento no acervo de suas bibliotecas foram: Água Azul do Norte, Cumaru do Norte, Ourilândia, Redenção, Rio Maria, Xinguara e São Félix do Xingu.