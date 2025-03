Foragido da justiça do Mato Grosso é preso no sul do Pará

Um homem identificado como Masterson Pereira Corrêa, foragido da Justiça do Mato Grosso, foi preso no último domingo (23) em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A operação foi realizada pela Polícia Civil do município, com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso e da Polícia Militar.

A ação aconteceu em parceria com o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) de Belém, com a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e com apoio da Polícia Militar.

O suspeito já era procurado pela Justiça de Mato Grosso por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Ele foi localizado após alguns dias de investigações conduzidas pelas equipes da Delegacia de Conceição do Araguaia, em conjunto com o Núcleo de Análise e Inteligência (NAI) de Belém.

No momento da prisão, os agentes apreenderam três tabletes de uma substância análoga à maconha. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (MT).

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Conceição do Araguaia, onde permanecerá à disposição da Justiça. (A Notícia Portal: Fonte Polícia Civil)