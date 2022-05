FLORESTA DO ARAGUAIA: 27° Festival do Abacaxi promete ser o maior de todos os tempos

A prefeitura de Floresta do Araguaia realizou uma live no Instagram para apresentar o projeto da 27° edição do Festival do Abacaxi. A prefeita Majorri Santiago, juntamente com o deputado Alex Santiago e vereadores apresentaram o evento que pela primeira vez terá 9 dias de Festival. Além das palestras e visita técnica a lavouras, uma completa grade de shows vai fazer o entretenimento regado a degustação de iguarias do abacaxi.

O 27° Festival do Abacaxi, acontecerá de 19 a 28 de maio de 2022 e vai trazer cantores de renome nacional: Renan e Ray (19), Luciano Lins (20), Raí Saia Rodada (25), Anderson Freire (26), Som de Santidade (27), Mariana Fagundes (27), Matheus Fernandes (28) e Biu Do Piseiro (28). Um evento que promete ser um dos maiores da região.

O Festival é considerado patrimônio artístico e cultural do Pará, título concedido em 2019 pela Câmara dos Deputados do Pará (ALEPA).

RETOMADA APÓS A PANDEMIA

Após 2 anos sem a realização do evento por causa da pandemia de Covid-19, o município de Floresta do Araguaia retorna com seu principal evento, ligado a cultura do abacaxi.

CULTURA DO ABACAXI

Com produção anual estimada em mais de 400 milhões de unidades produzidas, o que torna Floresta do Araguaia campeã nacional da cultura do abacaxi. Segundo estimativas do IBGE, a produção do abacaxi é responsável por mais de 70% dos empregos gerados no município.

Essa grande festa acontece com o apoio da prefeita Majorri e promete agitar a economia do município sul paraense. (A Notícia Portal PlayTV – da redação)