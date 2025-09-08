Filho é suspeito de matar o pai no sul do Pará

Crimes que envolvem parentes próximos costumam chocar ainda mais a população. Quando o agressor e a vítima pertencem à mesma família, o sentimento que domina a comunidade é de perplexidade — e foi exatamente isso o que aconteceu na madrugada deste domingo (7), em Rio Maria, no sul do Pará.

O município, conhecido por sua tranquilidade, foi abalado por um homicídio registrado por volta das 4h15 da manhã, quando os policiais foram acionados durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar na cidade.

Policiais do 17º Batalhão da PM foram acionados para a rua 47, no setor Vila Nova, onde encontraram uma cena marcada pela violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e confirmou o óbito de um homem com múltiplas perfurações pelo corpo.

A vítima foi identificada como Reginaldo de Sousa Brito. O que tornaria o caso ainda mais chocante viria logo depois: segundo informações repassadas à PM, o principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima.

Minutos após o homicídio, um homem deu entrada em uma unidade hospitalar de Rio Maria com ferimentos nas costas e no abdômen. Aos profissionais de saúde, ele afirmou ter sido o autor do assassinato do pai. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades até o momento.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele permaneceu internado sob cuidados médicos, sem condições de ser conduzido à delegacia local. Uma transferência para o Hospital Regional de Redenção foi solicitada ainda no domingo. O DOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno. (A Notícia Portal com informações de Lucas Querino do Dol/ Foto: Bruno Cecim Agência Pará)