Feirante morre em grave acidente no trânsito de Redenção

Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (26 de março) na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Ana Ferreira de Carvalho, no setor Park dos Buritis, em Redenção.

De acordo com as informações iniciais, a colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) estiveram no local para prestar atendimento e controlar o tráfego na região.

Uma viatura da Polícia Civil também foi acionada e compareceu ao local para investigar as possíveis causas do acidente.

A vítima foi identificado como Juarez, feirante bastante conhecido na região, o motociclista que morreu no grave acidente ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (26), na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Ana Ferreira de Carvalho, no setor Park dos Buritis, em Redenção (PA).

Juarez não resistiu aos ferimentos após colisão com uma caminhonete e faleceu ainda no local. Equipes do SAMU e do Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT) estiveram na ocorrência, juntamente com a Polícia Civil, que segue investigando as circunstâncias do acidente.(A Notícia Portal – com informações de Ismael Rocha, do Arauto News).