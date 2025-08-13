Fachin é eleito novo presidente do STF; Moraes será vice

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu, nesta quarta-feira (13/8), em votação virtual, a nova cúpula da Corte. Edson Fachin será o presidente, e Alexandre de Moraes foi eleito como vice. A posse de ambos será em 29 de setembro, quando Luís Roberto Barroso deixará o comando do STF.

Na sessão desta quarta, Fachin lembrou que a eleição é simbólica, uma vez que a presidência do STF acontece por rodízio de antiguidade. Ele agradeceu o anúncio a Barroso: “Agradeço todo o trabalho, zelo e sensibilidade que o senhor tem dedicado a este tribunal. Continuaremos o trabalho”, disse.

Moraes também pediu a palavra e lembrou a época em que foi vice de Fachin no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Agradeço a confiança de todos os colegas. Minha grande honra e alegria de ser vice do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no TSE”, afirmou. Fachin, que ingressou no STF em junho de 2015, também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (A Notícia Portal com informações do Metrópoles/ Foto: Igo Estrela/)