Deputado federal Cássio Andrade anuncia pagamento de emenda parlamentar para a saúde de Ourilândia do Norte

O Deputado federal Cássio Andrade (PSB/PA) anunciou, esta semana, o pagamento de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil reais para a área da saúde de Ourilândia do Norte, sul do Pará.

A verba servirá para a compra de uma ambulância que ajudará a reforçar a saúde da população do município.

Ao todo, o deputado Cássio já liberou R$ 2 milhões e 850 mil reais para a saúde de vários municípios paraenses. Com isso, é um dos parlamentares paraenses campeões na liberação de verbas para a área da saúde de cidades do interior do Pará.

(Com informações Fato Regional)