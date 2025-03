Exposição exalta os 149 anos de serviços prestados pela Polícia Civil do Pará

Com o tema “149 Anos da Polícia Civil do Estado do Pará – Legado de Segurança à Sociedade”, são expostos equipamentos e viaturas

A Polícia Civil do Pará promove exposição alusiva aos 149 Anos de dedicação à segurança pública e existência da PC no Estado. A programação iniciou nesta quinta-feira (27), e segue até o próximo domingo (30), das 10h às 22h, no Parque Shopping Belém.

Com o tema “149 Anos da Polícia Civil do Estado do Pará – Legado de Segurança à Sociedade”, são expostos equipamentos, fardamento, viaturas, materiais de perícia papiloscópica e armamentos utilizados nas operações.

“A exposição pretende mostrar à sociedade os trabalhos desenvolvidos pela PCPA, nossa história e legado, bem como convidar a sociedade a construir essa história junto conosco. Para ter confiança no trabalho da segurança pública a população precisa entender como esse trabalho acontece e é isso que pretendemos aqui: fortalecer a imagem da instituição junto à sociedade”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Durante a área da exposição, é possível entender a funcionalidade de cada diretoria e divisão, ver alguns armamentos e equipamentos utilizados no dia a dia da atividade policial, bem como receber explicações de como os materiais são utilizados.

“Vim resolver uma situação aqui no shopping e vi essa exposição da Polícia Civil e o espaço me chamou muita atenção. Poder ver os armamentos, viaturas, materiais de perícia… Achei tudo muito organizado e bonito. A Polícia Civil está de parabéns pelo aniversário e pela exposição”, contou o funcionário público, José Messias.

História – A Polícia Judiciária no Brasil foi criada para manter a ordem e proteger a sociedade. Desde 1876, com a instituição da Polícia Civil do Pará, a instituição evoluiu para garantir investigações mais eficientes e atuar de forma mais próxima da população. A Constituição de 1988 e a Lei Orgânica 022/1994 consolidaram sua função: combater a criminalidade, proteger direitos e garantir a justiça.

A Lei 14.735/2023 reafirma a importância da Polícia Judiciária ao estabelecer o dia 5 de Abril como data comemorativa nacional, confirmando o papel fundamental dessas instituições na construção de uma sociedade mais segura e justa.

A exposição é aberta ao público e acontece no Parque Shopping Belém até domingo, dia 30, das 10h às 22h. (A Notícia Portal/ Por Jeniffer Terra: Ascom/ Polícia Civil)