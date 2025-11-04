Estudante aprovado em 14 bolsas internacionais lança rifa para custear viagem aos EUA

A rifa tem mobilizado moradores, amigos e apoiadores da educação, que enxergam na ação uma oportunidade de contribuir com a trajetória de um jovem que está levando o nome de Ourilândia para o mundo.

Para transformar um sonho em realidade, o jovem Rikelmy Nogueira, 20, aprovado em 14 bolsas de estudos internacionais, está promovendo uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar recursos para custear sua viagem aos Estados Unidos, onde pretende iniciar sua trajetória acadêmica.

O prêmio da rifa é um boi Nelore “cara limpa”. Ao todo, foram disponibilizados 300 números, cada um no valor de R$ 100,00. O sorteio será realizado no dia 25 de novembro.

A participação é simples: o interessado escolhe um número entre 1 e 300 e confirma diretamente com o próprio estudante, que mantém toda a organização registrada em lista impressa e digital.

Para escolher um número, basta chamar no WhatsApp: https://wa.me/49998247122

“A pessoa entra em contato comigo, escolhe o número e eu marco na lista. Tudo certinho”, explica Rikelmy, que tem acompanhado de perto a movimentação para atingir a meta.

A rifa tem mobilizado moradores, amigos e apoiadores da educação, que enxergam na ação uma oportunidade de contribuir com a trajetória de um jovem que está levando o nome de Ourilândia para o mundo. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Divulgação)