Estudante aprovado em 14 bolsas internacionais lança rifa para custear viagem aos EUA

Rikelmy, jovem de Ourilândia do Norte, sul do Pará, organiza rifa de um boi Nelore “cara limpa” para arrecadar fundos; número para participar pode ser escolhido diretamente com ele.

04/11/2025
A rifa tem mobilizado moradores, amigos e apoiadores da educação, que enxergam na ação uma oportunidade de contribuir com a trajetória de um jovem que está levando o nome de Ourilândia para o mundo.

A rifa tem mobilizado moradores, amigos e apoiadores da educação, que enxergam na ação uma oportunidade de contribuir com a trajetória de um jovem que está levando o nome de Ourilândia para o mundo.

Para transformar um sonho em realidade, o jovem Rikelmy Nogueira, 20, aprovado em 14 bolsas de estudos internacionais, está promovendo uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar recursos para custear sua viagem aos Estados Unidos, onde pretende iniciar sua trajetória acadêmica.

O prêmio da rifa é um boi Nelore “cara limpa”. Ao todo, foram disponibilizados 300 números, cada um no valor de R$ 100,00. O sorteio será realizado no dia 25 de novembro.

A participação é simples: o interessado escolhe um número entre 1 e 300 e confirma diretamente com o próprio estudante, que mantém toda a organização registrada em lista impressa e digital.

Para escolher um número, basta chamar no WhatsApp: https://wa.me/49998247122

“A pessoa entra em contato comigo, escolhe o número e eu marco na lista. Tudo certinho”, explica Rikelmy, que tem acompanhado de perto a movimentação para atingir a meta.

A rifa tem mobilizado moradores, amigos e apoiadores da educação, que enxergam na ação uma oportunidade de contribuir com a trajetória de um jovem que está levando o nome de Ourilândia para o mundo. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Divulgação)

