Esses são os famosos super-ricos que não vão deixar herança para os filhos

O que você faria se descobrisse que não herdará nada dos seus pais? Para alguns, isso soa como um choque. Para outros, é um incentivo para construir a própria trajetória. Esse debate voltou à tona depois que a jornalista Gaby Cabrini, filha de Roberto Cabrini, opinou sobre o tema durante o programa Fofocalizando, do SBT.

Após a exibição de uma matéria sobre pais famosos que decidiram não deixar herança para os filhos, Gaby Cabrini criticou essa escolha, afirmando que quem defende essa ideia tem “dor de cotovelo”.

“Eu sempre falo que os pais têm que usufruir. Ficar deixando tudo para filho tá errado, tem que usar. Agora, quando parte e não deixa a herança, ah, não, eu sou contra”, declarou a jornalista.

Mas, ao que parece, diversos pais célebres pensam diferente e já declararam que seus filhos terão que batalhar pelo próprio patrimônio. Alguns enxergam isso como uma forma de educá-los para o mundo real, enquanto outros preferem destinar suas fortunas a causas sociais. Veja quem são os famosos que pretendem gastar tudo antes de partir ou doar suas riquezas para caridade.

Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador de futebol não pretende deixar sua fortuna para os filhos. Quem revelou isso foi seu primogênito, Ronald, durante o programa No Lucro, da CNN Brasil.

“Tem muita gente que acha que dinheiro de pai e mãe é da família, tudo junto e misturado. Eu não gosto de enxergar desse jeito. Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma para mim e para os meus irmãos.”

Segundo Ronald, a fortuna de Ronaldo será destinada à Fundação Fenômenos, que investe em projetos sociais.

Gretchen

A eterna “Rainha do Rebolado” é direta quando o assunto é dinheiro: pretende gastar tudo antes de morrer e já alertou os filhos.

“Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles e falo: 1Tratem de trabalhar porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo’.”, disse Gretchen ao programa Foi Mau.

Jeff Goldblum

O ator de Jurassic Park e Independence Day tem uma fortuna estimada em US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 229 milhões), mas já avisou que seus filhos precisarão encontrar seus próprios empregos.

Bilionários, magnatas e astros que optaram pela doação

Mark Zuckerberg

O criador do Facebook tem um patrimônio de R$ 1,35 trilhão, mas decidiu que não deixará essa fortuna para os filhos. Quando sua primeira filha nasceu, em 2015, ele e sua esposa, Priscilla Chan, anunciaram que doarão a maior parte de seu dinheiro para projetos sociais.

“Queremos que você cresça em um mundo melhor do que o nosso. Faremos nossa parte para isso, não apenas porque a amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral com todas as crianças da próxima geração”, dizia o comunicado.

Bill Gates

O cofundador da Microsoft também não pretende deixar sua fortuna (cerca de R$ 614 bilhões) para os filhos, reservando apenas 1% para eles. O resto será doado à Fundação Bill & Melinda Gates.

“É um desserviço para as crianças terem enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho”, justificou Bill Gates.

Elton John

O cantor britânico afirma que deixará os filhos em uma situação confortável, mas sem herdar toda a sua fortuna de R$ 3,2 bilhões.

“Qualquer coisa além do básico, eles têm que sair e ganhar por si próprios”, garantiu Elton John.

Mick Jagger

O vocalista dos Rolling Stones declarou que seus oito filhos não precisam de sua fortuna bilionária. Em entrevista ao The Wall Street Journal, afirmou que doará grande parte do dinheiro para caridade, pois prefere “fazer algum bem ao mundo”.

Jackie Chan

O astro de filmes de ação, com patrimônio de aproximadamente R$ 2 bilhões, disse que seu filho não receberá um centavo se não for capaz de construir seu próprio caminho.

“Se ele é capaz, pode ganhar o seu próprio dinheiro. Senão, eu estarei desperdiçando meu dinheiro”, justificou Jackie Chan.

Sting

O cantor britânico, que tem cerca de R$ 2 bilhões, afirmou ao jornal Daily Mail que não deixará fortuna para os filhos.

“Eu certamente não quero deixar para meus filhos fundos fiduciários que são um fardo. Eles precisam trabalhar”, disse ele.

Ashton Kutcher e Mila Kunis

O casal de atores, com patrimônio conjunto de R$ 1,4 bilhão, declarou no podcast Armchair Expert, que a fortuna será doada para caridade.

“Vamos acabar doando nosso dinheiro para várias coisas. Não queremos criar filhos mimados”, disseram eles.

Daniel Craig

O eterno James Bond considera a ideia de herança “detestável” e já decidiu que sua fortuna de R$ 811 milhões não será repassada aos filhos.

“Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração. Minha filosofia é me livrar dela ou doar antes de partir”, justificou. (A Notícia Portal/ com informações de Brenda Hayashi- Fonte:UOL: Fotos reprodução)