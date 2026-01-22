Sefa apreende 14.232 unidades de bebidas destiladas e 140 cabeças de gado em operações no Pará

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, apreenderam, na última quarta-feira (21), uma carga com 1.261 caixas de bebidas alcoólicas. A carga, avaliada em R$ 450.921,81, continha mais de 14 mil unidades, entre uísque, vodca, gin e bebidas mistas.

A apreensão ocorreu no posto fiscal da Ponte do Rio Tocantins (PA-150), em Marabá. A mercadoria vinha de Aparecida de Goiânia (GO) com destino a Abaetetuba (PA). Segundo o coordenador Cincinato Oliveira, o ICMS não foi recolhido no prazo regulamentar, ferindo a legislação de antecipação obrigatória do imposto. Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 290.846,19.

Equipamentos Industriais – Também na quarta-feira (21), no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, a fiscalização reteve seis equipamentos industriais (bombas e válvulas) avaliados em R$ 448.198,56. A carga saiu de Salto (SP) com destino a Marabá (PA).

A irregularidade consistiu na falta de recolhimento do Diferencial de Alíquota (Difal), obrigatório por se tratar de operação interestadual para consumidor final não contribuinte. O TAD, somando imposto e multa de R$ 68.403,32, foi pago e a mercadoria liberada.

Carga de gado irregular – No nordeste paraense, na coordenação do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, foram apreendidas 140 cabeças de gado avaliadas em R$ 336.000,00. A ação ocorreu também no dia 21.

A fiscalização identificou divergências entre as placas das carretas e os documentos apresentados. Além disso, os animais possuíam marcações de uma fazenda que não correspondia ao remetente nem ao destinatário. O coordenador Gustavo Bozola explicou que o rastreio por radares confirmou que o trajeto real do veículo divergia do declarado na nota fiscal emitida em 19 de janeiro de 2026. Foram lavrados dois TADs, totalizando R$ 114.912,00. ( A Notícia Portal com informações de Ana Márcia Pantoja (SEFA)/ Fotos: Divulgação)