Equatorial Pará reforça estrutura de atendimento e segurança para o período de inverno amazônico

Com a chegada do inverno amazônico, período marcado por chuvas intensas e fortes ventos , a Equatorial Pará reforçou seu plano de contingência para garantir maior segurança da população e agilidade no atendimento às ocorrências na rede elétrica. Nesta época do ano – entre os meses de novembro e março, com as chuvas e ventanias, objetos podem cair sobre a rede elétrica, ocasionando interrupções no fornecimento de energia.

Comprometida com atendimento de excelência e focada em fornecer energia com ainda mais estabilidade, a Equatorial Pará traçou ao longo dos últimos meses um plano de contingência, com a ampliação do número de suas equipes emergenciais e implementação de mais equipes próprias e especializadas em atuar diretamente em redes de alta complexidade.

“Esse planejamento vai muito além do período de contingência, pois nossas equipes atuam 24h por dia, sempre preparadas para atender demandas coletivas e individuais. Mas durante esses meses, devido ao clima da região, é necessário um reforço. Para isso, estamos equipados com veículos e tecnologias que são ferramentas específicas para a intervenção em áreas de difícil acesso e que agilizem o restabelecimento da energia”, explica Ancelmo Carvalho, líder de serviços emergenciais da Equatorial Pará. Ancelmo reforça ainda que uma frota modernizada e adequada aos padrões de segurança, associada à formação de novos profissionais dão às operações mais qualidade e agilidade no atendimento em qualquer período ao ano.

Equipes preparadas

Um dos maiores avanços da Equatorial Pará este ano foi a primarização reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, com a segurança das operações e a melhoria contínua no atendimento aos clientes. Como parte do processo, a sede da Equatorial Pará, em Marabá passou por reforma e ampliação para receber novos colaboradores e aprimorar a infraestrutura de trabalho. Além disso, a companhia conta atualmente com uma nova sede parceira. Foram cerca de R$ 15 milhões investidos em Marabá, somente este ano.

Juarez Rocha, gerente de obras e manutenções da Equatorial Pará, afirma que as mudanças foram cruciais. “Todas essas implementações foram trazidas para dar suporte às operações locais. Entre os principais avanços, destaca-se a modernização da frota, hoje totalmente adequada aos padrões de segurança e também no foco à formação de profissionais. Foram capacitadas duas turmas em Marabá, com 50 novos eletricistas, além do recrutamento de parceiros técnicos. Também foram conduzidos treinamentos pré-operação, reforçando a preparação das equipes para entregar maior qualidade no atendimento”, disse.

A Equatorial Pará segue investindo

Além da preparação das equipes, a distribuidora mantém ações contínuas de monitoramento da rede elétrica por meio de sistemas de supervisão à distância. Quando ocorre alguma contingência, as salas de operação identificam rapidamente o ponto afetado, permitindo direcionar a equipe mais próxima para atuação. Mas vale lembrar que em situações pontuais, quando somente um cliente está sem o fornecimento, é determinante fazer o registro dessa ocorrência pelos canais oficiais de atendimento da distribuidora.

O superintendente da Equatorial Pará, Sidney Tavares, reforça: “O inverno amazônico exige resposta rápida e equipes altamente treinadas, por isso, reforçamos todo o nosso contingente emergencial, ampliamos o número de profissionais dedicados às ocorrências de campo e intensificamos o uso de tecnologia para diagnóstico. Nosso objetivo é garantir que o cliente tenha um atendimento seguro e eficiente, mesmo em condições climáticas extremas”, afirma.

E com a chegada do inverno amazônico a população precisa ter os cuidados preventivos redobrados e um deles é evitar o manuseio de instalações elétricas quando estiver molhado ou ainda equipamentos ligados à tomada durante tempestades com raios e trovões. Também é recomendado retirar os aparelhos das tomadas sempre que houver fortes chuvas.

Já durante os alagamentos, a orientação é desligar o disjuntor geral e aguardar um profissional qualificado para realizar a revisão das instalações antes de religar a energia. Já em casos de quedas de árvores, placas ou telhados sobre a rede elétrica, apenas as equipes da Equatorial Pará estão autorizadas a fazer o reparo.

Dicas para evitar acidentes

Risco Imediato: Ao primeiro sinal de risco à vida, como cabos energizados no chão ou postes danificados, acione a Equatorial imediatamente. Tenha o número da sua conta contrato em mãos para agilizar o atendimento.

Distância Segura: Evite mexer em fiações externas ou próximas a postes, mesmo que pareçam desligadas.

Cabos Caídos: Não toque em cabos caídos nem em pessoas ou objetos que estejam em contato com eles. Isole o local e ligue imediatamente para a Equatorial Pará e para o Corpo de Bombeiros (193).

Umidade: Não utilize equipamentos elétricos ou tomadas em locais úmidos, alagados ou com infiltração.

Aparelhos Eletrônicos: Retire da tomada aparelhos eletrônicos sensíveis durante trovoadas.

Áreas Abertas: Evite ficar em áreas descampadas, debaixo de árvores ou próximo de cercas metálicas durante tempestades.

Veículos: Caso esteja dentro de um veículo durante uma tempestade com raios, permaneça no interior dele — os pneus oferecem isolamento elétrico.

Manutenção: Evite manutenções em telhados ou próximas da rede elétrica enquanto chove.

A Equatorial Pará também orienta a população a ficar atenta durante tempestades e evitar áreas alagadas, locais com árvores caídas ou cabos rompidos. Em situações de risco, a distribuidora disponibiliza atendimento 24h pelos seguintes canais:

Central de Atendimento 0800 091 0196

Assistente virtual Clara (91) 3217-8200

Aplicativo Equatorial Energia

Site www.equatorialenergia.com.br

Com planejamento, tecnologia e equipes preparadas, a Equatorial Pará reforça seu compromisso com a segurança e a continuidade do fornecimento de energia durante o período mais desafiador do ano nas regiões paraenses.