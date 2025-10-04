Equatorial Pará intensifica obras e moderniza redes elétricas no Sudeste Paraense

A Equatorial Pará avança com um robusto pacote de obras em infraestrutura elétrica no Sudeste do Pará, contemplando os municípios de Marabá, Novo Repartimento, Cumaru do Norte, Parauapebas, São Félix do Xingu, Redenção, Nova Ipixuna, Breu Branco, Tucumã e Bannach. As iniciativas incluem a instalação de equipamentos modernos, reforço operacional e manutenção de redes, além da substituição de postes e da construção de novas estruturas para ampliar a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico.

Marabá: modernização da rede

Em Marabá, as obras contemplam manutenção de redes, reforço operacional e instalação de equipamentos como religadores automáticos, que aumentarão a flexibilidade e a confiabilidade no fornecimento de energia, beneficiando mais de 41 mil clientes.

Uma das etapas já concluídas ocorreu no núcleo São Félix, onde foi construído um ponto de interligação entre alimentadores, possibilitando o alívio de sobrecarga da rede e a melhoria do nível de tensão para cerca de 3.300 clientes.

“Reforçando os alimentadores, conseguimos atender melhor a demanda da região, reduzindo oscilações e melhorando o nível de tensão. É mais conforto e segurança para os nossos clientes”, destaca Ruan Tavares, Executivo de Obras da Equatorial Pará.

Novo Repartimento: ampliação e renovação da rede

Até o final de 2025, Novo Repartimento receberá obras de expansão e modernização, incluindo a construção de 80 quilômetros de rede trifásica, reforço operacional, manutenção de redes e regulação de tensão, beneficiando quase 20 mil clientes.

“Nosso compromisso é garantir energia segura e de qualidade. Por isso, investimos fortemente na modernização da rede e na expansão do atendimento”, afirma Sidney Tavares, Superintendente da Equatorial Pará. O município também conta com uma equipe emergencial primarizada, ou seja, uma equipe própria, disponível 24 horas por dia.

Cumaru do Norte: mais segurança e confiabilidade

Em Cumaru do Norte, cerca de 2.600 clientes terão melhorias significativas no fornecimento de energia com a ampliação da rede, reforço operacional e a instalação de três religadores automáticos.

“O fornecimento precisa acompanhar o crescimento da região. Com essas obras, garantimos um serviço mais eficiente, seguro e confiável”, explica Sidney Tavares.

Parauapebas: obras estruturantes e Luz para Todos

Em Parauapebas, a distribuidora executa obras de manutenção de redes, reforço operacional e ações do Programa Luz para Todos, alcançando mais de 114 mil clientes.

São Félix do Xingu: expansão e reforço operacional

São Félix do Xingu recebe melhorias de rede, reforço operacional e obras do Programa Luz para Todos, beneficiando mais de 15 mil clientes.

Redenção: tecnologia para reduzir interrupções

Em Redenção, a distribuidora está instalando mais de 15 religadores automáticos, que restabelecem a energia de forma automática em casos de interrupções, aumentando a confiabilidade do sistema. Mais de 51 mil clientes serão diretamente beneficiados.

Nova Ipixuna: reforço e transformação da rede

Nova Ipixuna contará com reforço operacional, manutenção de redes e a instalação de um novo transformador de força, beneficiando cerca de 5 mil clientes.

Breu Branco: tecnologia já em operação

No município, a instalação de três novos religadores automáticos já beneficia mais de 2.400 famílias nas vilas Janary, Placas e Areal. Os novos equipamentos permitem maior agilidade no restabelecimento da energia em casos de interrupções não programadas.

Tucumã: manutenção preventiva e substituição de estruturas

As ações já beneficiaram cerca de 10 mil famílias, com a substituição de componentes como chaves fusíveis, “fly tap” e troca de postes danificados.

“A modernização da rede em Tucumã é o reflexo do nosso compromisso com a qualidade e a segurança no fornecimento de energia. Estamos empenhados em entregar o melhor para Tucumã e toda a região”, destaca Ítalo Xavier, líder de manutenção da Equatorial Pará.

Bannach: modernização para mais estabilidade

Em Bannach, as obras incluem a energização de dois religadores automáticos, dispositivos inteligentes capazes de detectar e isolar falhas temporárias na rede, beneficiando cerca de 2.200 clientes entre residências, comércios e empreendimentos locais.

Compromisso contínuo

A Equatorial Pará reafirma seu compromisso de investir de forma planejada e responsável para atender à crescente demanda e contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atua. As obras evidenciam o empenho da distribuidora em garantir energia com mais qualidade, estabilidade e segurança à população paraense.

