Em Conceição do Araguaia (PA) homem é detido pela polícia federal portando dinheiro falso

A Polícia Federal em Redenção prendeu em flagrante um homem que estava com R$ 1 mil em cédulas falsas em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará.

Segundo a PF, o caso chegou ao Setor de Inteligência dos Correios, que alertou a corporação de uma correspondência com conteúdo suspeito destinada ao suspeito, que morava no distrito de Alacilândia.

Nas investigações, a equipe policial conseguiu identificar o destinatário da encomenda, que continha vinte cédulas no valor de R$ R$ 50.

A PF informou que o flagrante ocorreu na tarde de quinta (30), no momento em que o suspeito deixava a agência dos correios. Na abordagem, ele acabou confessando o delito e afirmou ter pago a quantia de R$ 255 pelas cédulas falsas.

Em nota, a PF disse que, caso confirmada a hipótese criminal de moeda falsa, previsto no Código Penal, o investigado pode ser condenado à pena que varia entre 3 e 12 anos de reclusão, além de multa. O dinheiro falso foi apreendido.

