Educação e segurança se unem em projeto de conscientização contra as drogas

O Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) realizou, no dia 22 de outubro de 2025, uma palestra educativa sobre prevenção e combate ao uso de drogas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Ourilândia do Norte. A atividade aconteceu na Escola Três Poderes e reuniu cerca de 50 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do turno matutino.

A palestra foi conduzida pelo tenente-coronel Pereira, subcomandante do CPR XIII, com o apoio do sargento Edson Alves, e contou com a presença da professora Janaína, representante da SEMED.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados aos riscos e às consequências do consumo de entorpecentes, destacando os impactos na saúde, no convívio familiar, no desempenho escolar e na vida em sociedade.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar do Pará e da Secretaria Municipal de Educação em promover ações preventivas voltadas à formação cidadã, com foco na proteção e orientação dos jovens. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)