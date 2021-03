EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CAMPPAX 05/03/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu –

CAMPPAX, inscrita sob CNPJ nº 19.796.486/0001-44 e NIRE nº 15400017698, no uso das

atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da mesma, convoca os Cooperados, que nesta

data são em número de 226 (duzentos e vinte e seis) em condições de votar, para se reunirem

em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede da própria cooperativa localizada à Travessa

Antônio Nunes, nº 123, Bairro Centro, Cidade de São Felix do Xingu, Estado do Pará, CEP.

68.380-000, no dia 26 de março de 2021, numa sexta-feira, às 08:00 (oito horas) com a presença

de 2/3 (dois terços) do número de associados em primeira convocação, às 09:00 (nove horas)

com a presença de metade mais 01 (um) do número de associados em segunda convocação e às

10:00 (dez horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última

convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas da Diretoria, contendo: Relatório da Diretoria, Balanço

Patrimonial, Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas decorrentes da

insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas e parecer do

Conselho Fiscal;

2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2020;

3. Eleição e posse do novo Conselho Fiscal para o próximo anuênio;

4. Ratificação dos honorários da Diretoria e Cédula de Presença do Conselho Fiscal;

5. Definição de novos negócios e de estratégia comerciais da Cooperativa;

6. Reformulação do quadro social.

Nota: Em atendimento às recomendações da OMS e decretos municipais e estaduais pré-estabelecidos, a

higienização será feita na entrada, todos os cooperados deverão estar com uso obrigatório de máscaras, haverá a

demarcação de distanciamento dos assentos e os cooperados também poderão acompanhar a realização da

assembleia através de telão que será instalado pela cooperativa para facilitar a participação de todos devido ao

distanciamento

São Felix do Xingu, Pará, 05 de março de 2021.

Raimundo Freires dos Santos

Presidente