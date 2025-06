Drogas e violência: Ação conjunta entre Polícia civil e Militar prende suspeito por tráfico e resistência

Um homem identificado como Tiago foi preso na noite desta quinta-feira (29), por volta das 21h, durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil no bairro Vila Nova, em Rio Maria. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de integrar uma facção criminosa.

De acordo com o 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM), a guarnição da viatura 1706 composta pelo cabo Paulo Diniz, soldado Oliveira e soldado Xavier foi acionada pelo investigador IPC Clemerson, da Polícia Civil, após denúncias indicando que haveria um possível confronto entre membros de facções rivais. Segundo as informações repassadas, Tiago estaria armado dentro de sua residência, localizada na Rua 33, nº 174, e estaria planejando, junto com outros membros do Comando Vermelho, um ataque contra uma facção rival.

Ainda segundo a PM, ao chegar ao local, as equipes ouviram gritos e sons de objetos sendo quebrados. A mãe do suspeito abriu o portão e, diante da suspeita de que havia pessoas em risco dentro da casa, os policiais entraram no imóvel. Tiago reagiu com agressividade à abordagem, entrando em luta corporal com os agentes, mesmo após ser contido.

Familiares também tentaram impedir a ação da polícia, sendo necessário o uso de spray de pimenta para conter os envolvidos e evitar agressões à guarnição.

Mesmo após ser algemado e colocado na viatura, o suspeito continuou resistindo e bateu a cabeça nas grades da cela da viatura (“gaiola”), provocando ferimentos no rosto e na testa. Durante a revista na residência, os policiais encontraram três pedras de substância análoga ao crack e cerca de 10 gramas de substância semelhante à cocaína.

Ainda segundo os agentes, Tiago quebrou o próprio celular para impedir que a Polícia Civil acessasse dados que poderiam comprovar sua ligação com a facção e auxiliar na identificação de outros envolvidos e possíveis esconderijos de entorpecentes. suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foi apresentado para os procedimentos legais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Civil e PMPA)