Atendimento virtual: Equatorial Pará oferece serviços na palma da mão do cliente

Cada vez mais conectada às necessidades dos clientes, a Equatorial Pará disponibiliza diversos canais de atendimento virtual que permitem resolver demandas de forma rápida, segura e sem a necessidade de deslocamento. Com poucos cliques, é possível acessar serviços essenciais, consultar informações e solicitar atendimentos diretamente pelo celular ou computador.
A iniciativa faz parte do processo de transformação digital da Distribuidora, que busca oferecer mais comodidade e eficiência no atendimento e relacionamento com os consumidores.
“Os canais digitais da Equatorial Pará foram pensados para facilitar a vida do cliente, permitindo que ele resolva a maioria das demandas de forma simples, a qualquer hora do dia. É atendimento na palma da mão, com rapidez, segurança e praticidade”, destaca João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.
Conheça os canais de atendimento virtual da Equatorial Pará disponíveis 24h:
WhatsApp atendente virtual Clara (91) 3217-8200;
Central de atendimento: 0800 091 0196;
Aplicativo Equatorial Energia;
Site www.equatorialenergia.com.br.
Clara – atendente virtual
A Clara é a assistente virtual da Equatorial Pará, disponível 24 horas por dia. Com linguagem simples e interativa, ela ajuda o cliente a resolver diversas demandas de forma rápida, como:
– Consulta de débitos;
– Emissão de segunda via da conta;
– Solicitação de serviços (falta de energia ou religação);
– Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda;
– Registro de situação de “Risco à vida”;
– Cadastro de Data certa;
– Cadastro de fatura via whatsapp.
A Clara funciona como um atendimento imediato, sem necessidade de espera.
Agência Virtual (através do site)
Disponível no site oficial da Equatorial Pará, a Agência Virtual reúne os principais serviços da distribuidora em um único ambiente digital.
Por meio dela, o cliente pode:
– Emitir segunda via da fatura;
– Consultar débitos e histórico de consumo;
– Solicitar religação de energia;
– Informar falta de energia;
– Atualizar dados cadastrais;
– Solicitar serviços como troca de titularidade, ligação nova e muitos outros.
O acesso é simples e pode ser feito a qualquer momento, com segurança e praticidade.
No site da Equatorial Pará, além da Agência Virtual, o cliente encontra informações importantes sobre serviços, avisos de desligamento programado, orientações de segurança, dicas de economia de energia e notícias da Distribuidora. É um canal completo para quem busca informação e autoatendimento.
A Equatorial Pará reforça que os canais virtuais são seguros, práticos e estão disponíveis todos os dias, contribuindo para mais comodidade no atendimento e redução do fluxo presencial nas agências físicas. ( A Notícia portal com informações da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)