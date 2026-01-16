Atendimento virtual: Equatorial Pará oferece serviços na palma da mão do cliente

Cada vez mais conectada às necessidades dos clientes, a Equatorial Pará disponibiliza diversos canais de atendimento virtual que permitem resolver demandas de forma rápida, segura e sem a necessidade de deslocamento. Com poucos cliques, é possível acessar serviços essenciais, consultar informações e solicitar atendimentos diretamente pelo celular ou computador.

A iniciativa faz parte do processo de transformação digital da Distribuidora, que busca oferecer mais comodidade e eficiência no atendimento e relacionamento com os consumidores.

“Os canais digitais da Equatorial Pará foram pensados para facilitar a vida do cliente, permitindo que ele resolva a maioria das demandas de forma simples, a qualquer hora do dia. É atendimento na palma da mão, com rapidez, segurança e praticidade”, destaca João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Conheça os canais de atendimento virtual da Equatorial Pará disponíveis 24h:

WhatsApp atendente virtual Clara (91) 3217-8200;

Central de atendimento: 0800 091 0196;

Aplicativo Equatorial Energia;

Site www.equatorialenergia.com.br.

Clara – atendente virtual

A Clara é a assistente virtual da Equatorial Pará, disponível 24 horas por dia. Com linguagem simples e interativa, ela ajuda o cliente a resolver diversas demandas de forma rápida, como:

– Consulta de débitos;

– Emissão de segunda via da conta;

– Solicitação de serviços (falta de energia ou religação);

– Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda;

– Registro de situação de “Risco à vida”;

– Cadastro de Data certa;

– Cadastro de fatura via whatsapp.

A Clara funciona como um atendimento imediato, sem necessidade de espera.

Agência Virtual (através do site)

Disponível no site oficial da Equatorial Pará, a Agência Virtual reúne os principais serviços da distribuidora em um único ambiente digital.

Por meio dela, o cliente pode:

– Emitir segunda via da fatura;

– Consultar débitos e histórico de consumo;

– Solicitar religação de energia;

– Informar falta de energia;

– Atualizar dados cadastrais;

– Solicitar serviços como troca de titularidade, ligação nova e muitos outros.

O acesso é simples e pode ser feito a qualquer momento, com segurança e praticidade.

No site da Equatorial Pará, além da Agência Virtual, o cliente encontra informações importantes sobre serviços, avisos de desligamento programado, orientações de segurança, dicas de economia de energia e notícias da Distribuidora. É um canal completo para quem busca informação e autoatendimento.

A Equatorial Pará reforça que os canais virtuais são seguros, práticos e estão disponíveis todos os dias, contribuindo para mais comodidade no atendimento e redução do fluxo presencial nas agências físicas. ( A Notícia portal com informações da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)