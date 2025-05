Dois pilotos presos pela PF e FAB acusados por tráfico interestadual de drogas são de Ourilândia e Tucumã

Com os suspeitos, a polícia encontrou uma mochila com roupas e outros objetos. Os dois acusados já foram apresentados na sede da Polícia Federal de Altamira para as providências legais.

A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira prenderam em flagrante dois homens pelo crime de tráfico interestadual de drogas, em uma aeronave que foi encontrada em chamas, em Altamira, oeste do Pará. Na ação, foram apreendidos 90 kg de skunk.

Os pilotos acusados são Paulo Camargo Rodrigues Júnior, que mora em Ourilândia do Norte, e Geovane Silva Santos, conhecido como DJ Estevão, em Tucumã, municípios no sul do Pará.

Segundo as investigações policiais, a aeronave vinha do Amazonas (AM), pilotada por duas pessoas que transportavam substâncias ilícitas. Durante a operação, ocorrida na região de Asurini, em Altamira, a aeronave fez pouso forçado, sendo incendiada em seguida, antes da chegada das equipes de segurança.

Após a aterrissagem, os dois tripulantes teriam saído em rota de fuga. Desde então, a Polícia Militar do Estado do Pará foi acionada em ação de cooperação com a operação federal. Pelo Serviço de Inteligência, passou a monitorar os dois suspeitos.

No início da tarde desta sexta-feira (16), a Companhia de Missões Especiais da PM de Altamira conseguiu realizar a prisão dos dois homens. Eles já estavam na cidade de Brasil Novo, sudoeste do Pará, distante 46 quilômetros de Altamira, aguardando apoio para seguirem com a rota de fuga, mas receberam voz de prisão.

O avião estava em nome de Rodrigo Leandro Lopes e a transferência do registro foi feita em março deste ano. O certificado de aeronavegabilidade está suspenso e não possui autorização para realizar táxi-aéreo, segundo informou o Jornalismo da Vale do Xingu.

Com eles, a Polícia encontrou uma mochila com roupas e outros objetos. Os dois acusados já foram apresentados na sede da Polícia Federal de Altamira para as providências legais. (A Notícia Portal com informações de CLEIDE MAGALHÃES, da redação do Fato Regional, com informações da Ascom PF)