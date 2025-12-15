Acontecimentos

Documento passa a ser exigido para tirar o novo RG

A medida visa agilizar o atendimento e evitar pendências na emissão do documento

Em um país tão diverso, ter documentos confiáveis é mais do que uma formalidade: é garantir que cada cidadão possa acessar direitos e serviços com segurança. A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional surge nesse contexto, buscando tornar o processo mais ágil e confiável.

O Governo Federal passou a exigir comprovante de residência atualizado para quem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida tem como objetivo garantir maior segurança e precisão na identificação dos cidadãos, além de agilizar o processo de emissão do documento.

Segundo especialistas, o comprovante será anexado aos demais documentos pessoais, evitando que pendências atrasem ou impeçam a conclusão do atendimento. A exigência vale para todas as solicitações da CIN, independentemente do local do atendimento.

Além dos dados básicos, os solicitantes podem incluir informações adicionais, como CNH, NIS, PIS/PASEP e Título de Eleitor, desde que apresentem os documentos originais. Para pessoas em situação de rua, o endereço registrado será o do Centro Pop, que funciona como ponto de apoio oficial. (A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento do TNH1/Foto: Augusto Costa)

