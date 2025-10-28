De Redenção para o Brasil: Açaí Kaingó se torna referência nacional

O empreendedorismo de sucesso é movido por pessoas que transformam desafios em oportunidades e sonhos em grandes realizações. Esse é o caso de Luís Filipe Oliveira, 34 anos, nascido em São Luís (MA), criado em Araguaína (TO) e que teve sua virada de chave em Redenção (PA) cidade que se tornou o ponto de partida para uma das maiores redes de açaí do país.

Filho da advogada e professora Maria das Mercês, seu maior exemplo de vida, Luís Filipe sempre teve na família o incentivo para o trabalho e a determinação para conquistar seus objetivos.

Antes do sucesso, ele passou por diferentes experiências profissionais trabalhou em lan house, escritório de contabilidade, foi vendedor autônomo de lingerie e atuou na instalação e manutenção de ar-condicionado e máquinas de lavar. Em todos os desafios, levava consigo a vontade de aprender e crescer.

Foi em Dezembro de 2016 que Luís Filipe enxergou em Redenção uma oportunidade: investir no ramo do açaí. No ano seguinte, fundou sua primeira loja, a Açaiteria, localizada na Avenida Santa Tereza. Mas, como todo empreendedor, enfrentou obstáculos entre eles, a dificuldade de fornecimento de produtos e a qualidade.

Com visão e coragem, transformou o problema em uma oportunidade. Decidiu criar sua própria fábrica de açaí, garantindo qualidade e autonomia na produção. Assim nasceu, em junho de 2021, o Açaí Kaingó marca que rapidamente conquistou o público com seu sabor autêntico, qualidade superior e um atendimento humanizado.

Desde então, a Kaingó se consolidou como a primeira franquia de açaí do Sul do Pará, filiada à Associação Brasileira de Franchising (ABF). Hoje, a rede conta com dezenas de unidades espalhadas em quatro estados, incluindo cidades como Redenção, Conceição do Araguaia, Xinguara, Rio Maria, Altamira, Vila Mandi, São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia, Água Azul, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas (PA) além de Araguaína (TO), Bacabal (MA), Vila Rica (MT), Confresa (MT), Porto Alegre do Norte (MT) e Água Boa (MT). (A Notícia Portal com informações do G 1 Pará e Fotos: Açaí Kaingó)