Operação conjunta entre PM e Trânsito apreende moto e aborda 65 pessoas

Uma operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Trânsito e a Polícia Militar foi realizada na noite desta quarta-feira (23), no centro de Ourilândia do Norte, com foco na intensificação da fiscalização de veículos e na segurança da população.

A ação ocorreu entre 20h e 23h e teve como principais objetivos coibir o uso de escapamentos irregulares, localizar armas e drogas, checar a situação de veículos e reforçar a presença do poder público nas ruas. Durante a operação, também foram realizadas abordagens a condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A Secretaria de Trânsito participou com três agentes, uma viatura e um caminhão guincho. Já a Polícia Militar mobilizou cinco policiais e duas viaturas, sob o comando do Tenente-Coronel PM Pereira, subcomandante do CPR XIII.

Resultados da operação:

• 02 pontos de visibilidade implantados

• 02 pontos de bloqueio montados

• 05 ciclistas abordados

• 11 veículos de passeio fiscalizados

• 32 motocicletas vistoriadas

• 12 pedestres abordados

• 65 pessoas abordadas no total

• 01 motocicleta apreendida

De acordo com o Tenente-Coronel Pereira, a integração entre os órgãos foi essencial para o sucesso da ação. “Ações como essa reforçam a presença do poder público nas ruas e mostram o compromisso da Prefeitura e da Polícia Militar com a segurança, o combate ao crime e à poluição sonora causada por escapamentos irregulares. Essas operações serão intensificadas”, afirmou o oficial. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)