CPR XIII Reduz em 31% os crimes violentos letais intencionais nos primeiros cinco meses de 2025

De janeiro a maio de 2025, a área sob responsabilidade do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), comandado pelo Coronel Marcus Formigosa, registrou uma expressiva redução de 31% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em comparação ao mesmo período de 2024.

O resultado é reflexo direto do trabalho sério e comprometido das unidades subordinadas ao CPR XIII, o 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) e o 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM). Por meio do uso intensivo de inteligência policial, ações planejadas e da presença constante nas ruas, essas equipes vêm consolidando uma atuação cada vez mais eficaz no combate à criminalidade.

Além do esforço diário dos policiais, a redução dos índices também é impulsionada pelos investimentos contínuos do Governo do Estado na área da segurança pública, com destaque para a valorização da tropa e o fornecimento de melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na linha de frente da proteção da população.

Segundo o Cel. Marcus Formigosa, “os números refletem o empenho coletivo de homens e mulheres comprometidos com a missão de servir e proteger, além da confiança da população no trabalho da Polícia Militar.” Com menos crimes e mais tranquilidade nas ruas, a área do CPR XIII mostra que está no caminho certo: mais segurança para todos. (Roney Braga A Notícia Portal com informações e Fotos PMPA)