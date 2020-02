PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO TERÁ VAGAS PARA REDENÇÃO

Diário Oficial do Pará publicou na última quinta-feira (6) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). As inscrições estarão abertas de 00h01min do dia 10 de fevereiro até as 23h59min do dia 12 de fevereiro deste ano e deverão ser efetuadas, exclusivamente, no site www.sipros.pa.gov.br . Não há cobrança de taxa de inscrição.

A contratação é temporária para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas e Redenção. Dos 4 cargos (Técnico em Gestão de Meio Ambiente, Técnico em Gestão Pública, Técnico em Gestão de Informática e Assistente Administrativo), 2 deles são para o município de Redenção PA. No ato da inscrição o candidato deverá enviar os documentos comprobatórios de acordo com o cargo selecionado, tais como escolaridade, formação técnica, titulação e experiência profissional. O envio dos arquivos será nos formatos “JPEG”, “PNG, “JPG” e “PDF”.

Os candidatos selecionados vão desempenhar funções de Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Fiscalização (Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agrônoma, Geografia e Engenharia Cartográfica); Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Engenharia Agrônoma, Geologia, Geografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Química, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Química Industrial, Engenharia de Minas, Engenharia Cartográfica, Ciências Ambientais, Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Gestão Ambiental); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Secretariado Executivo); Técnico em Gestão de Informática (Ciência da Computação), com remuneração de R$ 2.809,37 (dois mil, oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos) + benefícios.

O PSS também oferece vagas para Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) + benefícios. Mais detalhes e outras informações constam no edital, que se encontra divulgado no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br

