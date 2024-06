CONCEIÇÃO: SENHA DE WI-FI GERA BRIGA E MULHER MORRE

Na tarde de domingo (23) em Conceição do Araguaia, mulher foi assassinada por motivo banal. Clebiana Corrêa Silva foi atingida pelo vizinho com uma faca na altura do peito e não resistiu ao ferimento.

O motivo do crime seria uma desavença ocorrida após a vítima ter mudado a senha de sua rede Wi-Fi que compartilhava com os demais.

Segundo informações, o vizinhos que utilizavam a rede, não gostaram da mudança e foram discutir com a vítima. Outra fonte informa que a vizinha inconformada orientava os filhos pequenos a irem causar perturbações na casa da vítima, jogando pedras no telhado e no portão.

Após discussão inicial, Clebiana esperou seu marido chegar e contou o ocorrido. Insatisfeito, o marido foi tirar satisfações como os vizinhos. No calor da discussão, foi desferido golpe de arma branca na vítima, vindo a falecer em seguida.

A Polícia Civil conseguiu realizar a prisão de um dos suspeitos.

(Portal A Notícia – Renê Valente)