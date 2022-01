Conceição do Araguaia: IFPA ganhará novo bloco de laboratórios para o curso de Agronomia

No Campus Instituto Federal do Pará (IFPA), em Conceição do Araguaia, está a pleno vapor a obra de um novo bloco que abrigará o Centro Experimental Agroecológico do Araguaia (Ceagro), composto por três laboratórios que atenderão ao curso superior de Agronomia, bem como será utilizado em aulas práticas, estágios e pesquisas. A construção, localizada no Km 4 da Rodovia PA-287, está orçada em R$ 839.493,52, iniciou no final de 2021 e tem previsão de conclusão para agosto deste ano de 2022.

O Campus Conceição do Araguaia busca constantemente aperfeiçoar os processos educativos para aliar educação à inovação, tecnologia, criatividade e modernização. Uma maneira de alcançar esse objetivo é transformar o aluno em sujeito da ação de aprender através da prática em laboratórios.

A área construída total é de 370,28 metros quadrados. O desenho arquitetônico foi desenvolvido pelo ex-aluno Bruno Ribeiro de Morais, do curso de Técnico de Edificações, que inclusive desempenha suas funções no Campus Conceição do Araguaia, no setor de Infraestrutura da instituição, sendo o responsável técnico do projeto o engenheiro civil Devaney Cristina Lima Cardoso.

“Além do reconhecimento do MEC e de um corpo docente competente como o nosso, uma boa infraestrutura faz toda a diferença na formação dos alunos. Nesse aspecto, um laboratório no campus traz diversos benefícios. Esse é um espaço em que o aluno aprende os conteúdos na prática, complementando o aprendizado teórico. Isso é importante não só para um melhor conhecimento acadêmico, mas também para o desenvolvimento profissional”, destacou o diretor-geral professor Vítor Barbosa.

