Após repercussão nacional, prefeito de Mãe do Rio diz que novo relacionamento com prefeita de Marituba não foi causa do divórcio

O prefeito de Mãe do Rio, Bruno Rabelo (MDB), declarou neste sábado, 7, que a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB), não foi a responsável pelo término de seu casamento. Segundo ele, a responsabilidade pela separação deve ser atribuída exclusivamente a ele.

No discurso, Bruno também tratou da relação com a ex-esposa e mencionou que guarda respeito por ela. “Eu admiro demais a mãe dos meus filhos. Eu desejo a melhor coisa do mundo pra ela. Toda sorte de Deus pra ela. Mas nosso casamento chegou ao fim”, declarou.

Ao abordar a responsabilidade pelo término, o prefeito reforçou que não pretende transferir a terceiros o peso da decisão. “Se a minha casa não deu certo, nós iniciamos um processo de divórcio. A responsabilidade é do Bruno”, disse.

A vida pessoal de Rabelo já vinha sendo discutida publicamente desde o início do ano. Naquele momento, a ex-primeira-dama Carol Resque apresentou entendimento diferente sobre quando teria começado o relacionamento e contestou a versão de que o envolvimento ocorreu somente após a separação.

Imagens de Bruno e Patrícia juntos em viagens e eventos passaram a circular antes de o namoro ser assumido oficialmente, o que ampliou a repercussão. Na fala deste sábado, o prefeito declarou ainda que pretendia encerrar o assunto. “Eu encerro hoje, é ponto final nesse assunto. Patrícia não foi a causa do meu divórcio. A responsabilidade é do Bruno”, afirmou. ( A Notícia Portal com informações do Portal O Fato/ Foto: Divulgação)