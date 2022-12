Richarlison terá seu nome gravado na Calçada da Fama do esporte capixaba

Artilheiro da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar, o capixaba Richarlison será homenageado na Calçada da Fama do Esporte do Espírito Santo. O jogador foi escolhido por uma comissão da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do ES (Sesport), onde o seu nome será gravado.

Richarlison surgiu no Real Noroeste e, após passagens por América-MG e Fluminense, chegou ao futebol europeu. Atualmente atua no Tottenham, da Inglaterra. O Pombo é o capixaba de maior destaque da história da Premier League. Pelo Brasil, conquistou a Copa América, em 2019, disputada no País, e a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

O Pombo é o terceiro jogador a ser homenageado na Calçada da Fama do ES. Anteriormente, o ex-meia Geovani Silva, do Vasco e da Seleção Brasileira, e o falecido zagueiro Fontana, tricampeão em 1970, também tiveram os seus respectivos nomes imortalizados.

A cerimônia da Calçada da Fama do ES 2022 vai ser realizada ainda no fim deste ano. Por Redação do ge – Vitória, ES