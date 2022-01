Corpo de deficiente vítima do naufrágio no Rio Araguaia é encontrado pela força-tarefa

O corpo do deficiente físico Marcelo dos Santos, de 28 anos, foi encontrado neste domingo (02), durante o trabalho da equipe de buscas que há cinco dias trabalha de forma incansável na procura por corpos dos náufragos que estavam na pequena embarcação que transportava 13 pessoas que naufragou no Rio Araguaia, no último (27) de dezembro as proximidades de Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia.

O corpo de Marcelo dos Santos foi encontrado as proximidades da base onde integrantes da força-tarefa saem todos os dias para as buscas.

De acordo com informações do radialista Samuel Cavalcante, o corpo foi encontrado a uma distância aproximada de 8 quilômetros do local onde ocorreu fatídico naufrágio. Até o momento foram encontrados 3 corpos de vítimas da tragédia, das seis que desapareceram nas águas do Rio Araguaia, que apresenta um imenso volume de água nessa época do ano, devido às fortes chuvas que tem caído na região do sul do Pará, nos últimos três meses. Na relação de três pessoas que continuam desaparecidas, consta o nome de uma criança de 7 anos de idade. As buscam seguem acontecendo diariamente.

(Com informações: Fato Regional)