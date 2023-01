Com arma de airsoft, “Jadinho” tomba em confronto com a PM

Na madrugada desta quinta-feira (5), Jadson Pereira da Silva, o “Jadinho”, foi morto em um confronto com a Polícia Militar (PM) de Canaã dos Carajás, no Vale da Benção. Ele e um parceiro estariam realizando um furto na região quando ele foi alvejado pelos policiais.

Por volta das 13h30, uma guarnição realizava rondas quando, ao passar pela Rua Jerusalém, avistou dois homens correndo e segurando algo nas mãos. Considerando a atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada aos suspeitos, mas não foram obedecidos.

A dupla seguiu para o matagal próximo e, segundo os militares, começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou e seguiu na perseguição. Pouco tempo depois, um deles foi atingido e caiu. O outro conseguiu fugir atravessando uma cerca de arame e subindo o morro.

O sujeito caído, apesar de estar sem documentos de identificação, foi prontamente identificado como sendo “Jadinho” – conhecido pela polícia por praticar furtos na região.

Curiosamente, ele carregava uma arma de pressão airsoft – réplica de uma pistola verdadeira. Não se sabe, ainda, se o parceiro carregava uma arma de fogo real ou se os disparos relatados pelos policiais foram realizados com a réplica.

“Jadinho” foi levado ao Hospital Municipal de Canaã na viatura, mas chegou ao local já sem vida, tendo o óbito confirmado por uma médica de plantão.

Voltando à residência de onde a dupla saiu, os policiais encontraram uma motocicleta Honda Fan preta com uma chave “micha” – utilizada para arrombamentos – na ignição. A ação de “Jadinho” e do parceiro ocorreu enquanto o proprietário estava dormindo e foi interrompida com a chegada da polícia.

Ao todo, foram apreendidos uma réplica de pistola airsoft, uma chave de motocicleta, um kit de chaves “micha” e duas facas em forma de chave “micha”. (Clein Ferreira – com informações de Ronaldo Modesto)

Fonte: Correio Carajás